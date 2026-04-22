Pil anche il governo lima le previsioni | +0,6% sul 2026 e il 2027

Il governo ha aggiornato le stime sul PIL, prevedendo una crescita dello 0,6% per il 2026 e il 2027, rispetto alle previsioni precedenti dello 0,7%. La revisione si trova nel Documento di Finanza pubblica, che riflette un abbassamento delle aspettative di espansione economica per i prossimi due anni. Questa modifica si applica a entrambe le annualità, mantenendo comunque un lieve segno positivo.

Roma, 22 apr. (askanews) – Anche il governo rivede al ribasso le previsioni di crescita economica: nel Documento di Finanza pubblica sia il Pil 2026 che quello del 2027 vengono ora indicati al più 0,6%, dal precedente più 0,7%. Lo ha riferito il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri. “Non siamo in circostanze normali ma di tipo totalmente eccezionale quindi le previsioni contenute nel documento e validate dall’Upb inevitabilmente sono già oggi discutibili e nelle prossime settimane meritevoli di ulteriori approfondimenti, adeguamenti ed aggiornamenti”, ha detto. Poco...🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Leggi anche: Bankitalia taglia le previsioni di crescita: Pil +0,5% in 2026 e 2027

Leggi anche: Ocse taglia previsioni di crescita Italia, Pil 2026 +0,4%, 2027 +0,6%

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Economia, Italia in vetta per crescita del Pil per abitante; Salone mobile: Meloni, filiera fondamentale vale 2,3% Pil, sostegno da governo; Pil, l'incertezza pesa sulla crescita. Il Mef: necessari più scenari per le stime; Da Bruxelles il piano anti-rincari, per il governo è un pannicello caldo.

Pil, anche il governo lima le previsioni: +0,6% sul 2026 e il 2027Roma, 22 apr. (askanews) - Anche il governo rivede al ribasso le previsioni di crescita economica: nel Documento di Finanza pubblica sia il Pil 2026 che quello del 2027 vengono ora indicati al più 0,6 ... notizie.tiscali.it

L'Eurostat gela l’Italia e accende lo scontro in Parlamento: Autogol del governo, opposizioni tifano contro il PaeseIl governo ha fallito l’obiettivo del 3% sul deficit/Pil. È una brutta notizia per l’Italia e conferma il fallimento di Meloni dopo il record della pressione fiscale (43.1%) e dopo aver superato la ... tag24.it

Mentre la propaganda di Palazzo Chigi continua a suonare e a raccontare un Paese immaginario, i dati reali ci sbattono in faccia il fallimento totale del Governo #Meloni. Oggi l'Eurostat certifica l'ennesimo disastro: deficit #PIL al 3,1% e debito pubblico schizz - facebook.com facebook

Il rapporto deficit/PIL è stato confermato al 3,1%. Lo 0,1% di scostamento vale 679 milioni di euro. Esattamente l’equivalente di quello che il governo Meloni spende per i centri migranti in Albania. È un errore politico. Si chiude così infatti ogni margine di mano x.com