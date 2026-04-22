Pierpaolo Petrelli in crisi con Giulia Salemi? Le foto parlano chiaro

Nelle ultime ore si diffondono notizie riguardo a una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Sono circolate alcune foto che sembrano alimentare queste voci. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove gli utenti si sono confrontati sulle immagini condivise. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata dai diretti interessati.

Nelle ultime ore, non si fa altro che parlare della presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. A rivelare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha raccontato una serie di episodi sulla sua newsletter. L’esperto di gossip non ha usato mezzi termini; anzi, è andato molto diretto nel rivelare gli scoop: “Pierpaolo si è goduto una serata in libera uscita nel locale di Philipp Plein, accerchiato da bellissime ragazze”. Nulla, dunque, di molto scandaloso. Tuttavia, l’ex velino di “Striscia la Notizia” e l’influencer non compaiono da molto tempo insieme. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Anzi, anche Giulia appare sempre in dolce compagnia.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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