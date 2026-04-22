Pierpaolo Petrelli in crisi con Giulia Salemi? Le foto parlano chiaro

Nelle ultime ore si sono diffuse voci riguardo a una presunta crisi tra i due pubblici protagonisti di un rapporto di natura sentimentale. Sono circolate fotografie che sembrano suggerire tensione tra i due, alimentando discussioni tra i follower e i media online. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, portando alla ribalta dettagli sulla loro relazione. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Nelle ultime ore, non si fa altro che parlare della presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. A rivelare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha raccontato una serie di episodi sulla sua newsletter. L’esperto di gossip non ha usato mezzi termini; anzi, è andato molto diretto nel rivelare gli scoop: “Pierpaolo si è goduto una serata in libera uscita nel locale di Philipp Plein, accerchiato da bellissime ragazze”. Nulla, dunque, di molto scandaloso. Tuttavia, l’ex velino di “Striscia la Notizia” e l’influencer non compaiono da molto tempo insieme. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Anzi, anche Giulia appare sempre in dolce compagnia.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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