Piacenza ha conquistato la vittoria nella CEV Cup di pallavolo maschile, una delle competizioni europee più rilevanti nel settore. La finale si è disputata di recente e ha visto i giocatori della squadra italiana prevalere sugli avversari in una partita combattuta. La vittoria rappresenta un risultato importante per il club, che si aggiudica un trofeo europeo, segnando un momento di grande soddisfazione per la squadra e i suoi tifosi.

Piacenza ha vinto la CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza alle spalle della Champions League: dopo aver espugnato la tana del Luneburg con il massimo scarto nella finale d’andata, i Lupi si sono imposti anche in occasione del confronto di ritorno, dettando legge contro i tedeschi con un perentorio 3-0 (25-20; 25-17; 25-21) e alzando così al cielo il trofeo. Si tratta del primo sigillo continentale per questa società, che era reduce dall’eliminazione nella semifinale dei playoff scudetto per mano di Perugia e che nella prossima stagione avrà la possibilità di difendere il titolo. I ragazzi di coach Dante...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Piacenza vince la CEV Cup! Apoteosi d’Europa, trofeo memorabile per Bovolenta e compagni

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