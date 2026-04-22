Piacenza | 39 nuovi infermieri pronti a rivoluzionare le cure

Nella città di Piacenza, trentanove nuovi infermieri hanno recentemente conseguito la laurea e sono pronti a entrare nel sistema sanitario. Le sessioni di laurea si sono svolte nella settimana precedente, segnando l’ingresso di questi professionisti nel settore della salute. Questi nuovi infermieri si aggiungono alle risorse disponibili per le strutture sanitarie locali.

Trentanove nuovi professionisti della salute sono pronti a entrare nel sistema sanitario dopo le sessioni di laurea tenutesi a Piacenza nella scorsa settimana. Gli studenti del corso di laurea in infermieristica dell’Università di Parma hanno concluso il percorso accademico superando gli esami di stato e celebrando l’ingresso nella professione con il tradizionale giuramento. Il Campus dell’Università di Parma – Medicine & Surgery ha fatto da scenario alle cerimonie che hanno sancito il passaggio dai banchi di studio alla pratica clinica. Per i trentanove diplomandi, l’evento ha rappresentato il culmine di un cammino caratterizzato da turni intensivi, gestione diretta delle fragilità dei pazienti e un costante confronto con la realtà operativa sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza: 39 nuovi infermieri pronti a rivoluzionare le cure Notizie correlate Leggi anche: Accessori pronti a rivoluzionare il guardaroba Leggi anche: "Grazie per aiuto e cure ai medici e agli infermieri"