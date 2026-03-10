Sicilia | il 93% dei cittadini vuole ridurre l’impatto dei propri spostamenti

In Sicilia, il 93% dei cittadini desidera ridurre l’impatto dei propri spostamenti, mentre l’auto privata rappresenta il mezzo principale per muoversi ogni giorno. La maggior parte degli spostamenti avviene per motivi di lavoro e famiglia, e questa prevalenza di utilizzo automobilistico caratterizza la mobilità nella regione.

La Sicilia è la regione italiana dove l’auto privata domina maggiormente gli spostamenti quotidiani, utilizzata soprattutto per motivi di lavoro e famiglia. Eppure, accanto a questa abitudine consolidata, emerge una crescente apertura verso soluzioni di mobilità più flessibili e integrate, che spaziano dal trasporto pubblico ai servizi in sharing, fino al servizio taxi. È quanto emerge dalla ricerca commissionata da Freenow by Lyft a Community Research & Analysis, sotto la direzione scientifica del Prof. Marini dell’Università degli Studi di Padova. In particolare, dai dati emerge la fotografia di un servizio taxi affidabile e di qualità e, infatti, i cittadini siciliani assegnano alla categoria le valutazioni più alte d’Italia, apprezzando cortesia dei conducenti, pulizia, comfort e facilità di prenotazione via app. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

