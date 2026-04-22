Le borse europee registrano ribassi questa mattina, mentre il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile. Le tensioni geopolitiche intorno allo stretto di Hormuz, collegato alla riapertura della rotta marittima, hanno contribuito a questa situazione. Gli investitori sono preoccupati per l’aumento dei costi energetici, che potrebbe influenzare la crescita economica globale. La situazione rimane sotto osservazione, con i mercati che continuano a reagire alle notizie provenienti dalla regione.

Le tensioni geopolitiche legate alla riapertura dello stretto di Hormuz stanno frenando i listini europei in questa mercoledì 22 aprile 2026, mentre l’impennata dei costi energetici ridisegna i profili di rischio per la crescita globale. Mentre il petrolio punta verso la soglia dei 100 dollari, gli investitori monitorano con estrema prudenza le manovre degli Stati Uniti per mantenere la tregua con l’Iran, temendo che un’escalation possa compromettere la stabilità economica mondiale. L’energia guida il mercato tra picchi del greggio e rincari del gas. Il settore energetico sta guidando la dinamica delle sessioni odierne con una crescita del 1,5%, trainata da un prezzo del Brent che si avvicina ai 100 dollari, attestandosi precisamente al valore di 99,34 dollari con un incremento dello 0,7%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio a 100 dollari: l’allarme Hormuz blocca le borse europee

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