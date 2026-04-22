Pericolo batterie | richiamati 429.000 power bank dopo un decesso

Un incendio causato da un power bank ha portato alla morte di una persona, portando al richiamo di 429.000 batterie portatili. La notizia ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza dei dispositivi di ricarica rapida, con le autorità che hanno deciso di intervenire per rimuovere dal mercato gli esemplari coinvolti. L’incidente ha generato attenzione sui rischi legati all’utilizzo di questi accessori e sulla necessità di controlli più stringenti.

La sicurezza degli accessori per la ricarica rapida dei dispositivi mobili è tornata al centro del dibattito internazionale dopo che un incendio causato da un power bank ha provocato il decesso di una persona. La decisione di richiamare circa 429.200 unità del modello Casely 5,000-mAh MagSafe Power Pod (identificato con il codice E33A) è stata comunicata congiuntamente dalla CPSC e dall’azienda con sede a Brooklyn, segnando il decimo caso di richiamo per questa categoria di prodotti negli Stati Uniti nell’arco dell’ultimo anno. Una serie di incidenti che coinvolgono batterie al litio e rischi per l’incolumità. I dati raccolti dalle autorità di vigilanza delineano un quadro di estrema pericolosità legato alla stabilità delle celle al litio contenute in questi piccoli accumulatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo batterie: richiamati 429.000 power bank dopo un decesso Notizie correlate Leggi anche: Anker power bank indispensabile per viaggiare con prezzo ridotto Baseus picogo am52 power bank ultra sottile per viaggi qi2.2nelle condizioni odierne, l’autonomia dello smartphone è una priorità per chi è spesso in movimento.