Baseus picogo am52 power bank ultra sottile per viaggi qi2.2

Baseus ha presentato il nuovo power bank PicoGo AM52, un modello ultra sottile progettato per chi viaggia spesso e necessita di ricaricare il telefono in modo rapido e pratico. Dotato di tecnologia Qi 2.2, permette di ricaricare senza fili dispositivi compatibili. Il dispositivo si distingue per le dimensioni compatte e la leggerezza, ideali per essere portato ovunque senza ingombro.

nelle condizioni odierne, l'autonomia dello smartphone è una priorità per chi è spesso in movimento. Baseus propone la PicoGo AM52 Qi2.2, una power bank ultra-slim pensata per essere leggera, pratica da trasportare e facile da utilizzare ogni giorno. questa presentazione sintetizza le caratteristiche principali, l'efficacia del raffreddamento e le diverse opzioni di ricarica disponibili, con attenzione alle esigenze di chi viaggia regolarmente. design slim orientato al viaggio. con uno spessore di soli 16 mm e un peso di circa 195 grammi, la AM52 è pensata per accompagnare la quotidianità senza ingombro. il dispositivo si collega al retro del telefono tramite un sistema magnetico avanzato, offrendo un'aderenza stabile e senza cavi visibili.