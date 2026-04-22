Pergolesi secondo Bach il concerto al Santuario

Domenica 26 aprile alle 19, il Santuario Maria Santissima di Casaluce, in Piazza Castello, ospiterà il concerto “Trascrivere l’Italia: Pergolesi secondo Bach”. L’evento è stato organizzato dal Comune di Casaluce e si terrà all’interno della chiesa, coinvolgendo il pubblico con esecuzioni musicali che mettono in relazione le opere di Pergolesi e Bach. L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti gli interessati.