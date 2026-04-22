Pergolesi secondo Bach il concerto al Santuario
Domenica 26 aprile alle 19, il Santuario Maria Santissima di Casaluce, in Piazza Castello, ospiterà il concerto “Trascrivere l’Italia: Pergolesi secondo Bach”. L’evento è stato organizzato dal Comune di Casaluce e si terrà all’interno della chiesa, coinvolgendo il pubblico con esecuzioni musicali che mettono in relazione le opere di Pergolesi e Bach. L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti gli interessati.
Domenica 26 aprile alle 19, il Santuario Maria Santissima di Casaluce, in Piazza Castello, ospiterà il concerto “Trascrivere l’Italia: Pergolesi secondo Bach”, evento organizzato dal Comune di Casaluce. Tra gli affreschi e le ricchezze del Santuario, le musiche di Pergolesi, Bach e Lully.🔗 Leggi su Casertanews.it
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