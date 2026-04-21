Nelle ultime ore si sono fatte più intense le discussioni riguardo al televoto in corso al Grande Fratello Vip, in vista dell’undicesima puntata. Questa settimana, le modalità del voto sembrano avere un peso maggiore rispetto al passato e potrebbero influenzare le dinamiche tra i concorrenti all’interno della Casa. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e dei fan del programma, che seguono con attenzione ogni sviluppo legato alla puntata imminente.

In vista dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, cresce l’attenzione sul televoto in corso, che questa settimana assume un valore diverso dal consueto e può incidere direttamente sugli equilibri nella Casa. Il pubblico è chiamato a determinare chi otterrà l’immunità e chi, al contrario, finirà immediatamente in una posizione di rischio. Il meccanismo previsto per questa votazione ha un doppio effetto: la concorrente più votata sarà automaticamente protetta, mentre la meno votata verrà esposta al pericolo eliminazione senza passare dalle nomination tradizionali. Sondaggi sul televoto: Paola Caruso ultima nelle rilevazioni. Le prime indicazioni provenienti dai sondaggi online delineano una situazione sfavorevole per Paola Caruso.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “C’è una notiziaccia”. GF Vip, malissimo per Paola Caruso: cosa sta succedendo fuori

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