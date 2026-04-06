Recenti studi e dichiarazioni di esperti evidenziano come le diete iperproteiche possano causare effetti collaterali significativi, con benefici che risultano limitati. Secondo un ricercatore, un'eccessiva assunzione di carne può accelerare l'invecchiamento e aumentare il rischio di tumori. Un sondaggio condotto negli Stati Uniti rivela che il 71% della popolazione crede che le proteine siano fondamentali per la salute e la forma fisica, convinzione alimentata da campagne di marketing e dai social media.

Un’illusione alimentata dal marketing aggressivo e dai social media ha convinto la maggioranza della popolazione (il 71% secondo recenti sondaggi statunitensi) che le proteine siano il Sacro Graal dell’alimentazione, l’unico vero motore per costruire un fisico muscoloso e in salute. I dati clinici, tuttavia, raccontano una verità diametralmente opposta e allarmante: l’abuso di proteine, in particolar modo quelle di origine animale, non solo fallisce nel trasformarci in atleti, ma accelera i processi di invecchiamento cellulare e innalza sensibilmente il rischio di sviluppare tumori, diabete e patologie cardiovascolari. A rinnovare il monito, smentendo decenni di falsi miti sul fitness, è lo scienziato esperto di invecchiamento Valter Longo, in un recente intervento sul Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le diete iperproteiche fanno pesanti danni collaterali e hanno benefici irrisori. Mangiare troppa carne fa invecchiare prima e aumenta il rischio di tumori”: l’allarme di Valter Longo

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