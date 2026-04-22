Perché Giulia De Lellis ha scelto di non mostrare il volto della piccola Priscilla

Giulia De Lellis, nota influencer, ha recentemente parlato della sua esperienza di maternità durante un episodio del podcast Mamma Dilettante. La donna ha spiegato di aver deciso di non mostrare mai il volto della figlia, Priscilla, nata a ottobre dal suo rapporto con il compagno, un artista noto come Tony Effe. La scelta di mantenere privata l’identità della bambina è stata condivisa pubblicamente dalla stessa influencer.

Ospite del podcast Mamma Dilettante, Giulia De Lellis ha raccontato la sua esperienza con la maternità; l’influencer è infatti da ottobre mamma di Priscilla, avuta con il compagno, il trapper Tony Effe, il cui vero nome è Nicolò Rapisarda. “Essere incinta per me è stato un po’ pesante, nonostante sia stata una gravidanza perfetta, è stata tosta – ha spiegato De Lellis – Lui è stato un angelo riferendosi a Tony Effe, ndr.. Ho avuto i miei momenti, ero diventata una piagnona assurda. Quando litigavamo, lui mi ricordava che non era reale. Mi facevo delle paranoie, io non sono gelosa, ma in gravidanza gli facevo delle scenate. L’ho tritato”. Insieme dal 2024, la trentenne romana e il cantante hanno deciso di avere un figlio “dopo neanche un anno che stavamo insieme.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Ma perché Giulia De Lellis non mostra la figlia ma le nipoti sì? Che assurdo controsenso: lei lo spiega cosìGiulia De Lellis è stata categorica: su Instagram non mostrerà mai sua figlia Priscilla. Ma molti si chiedono: perché mostra le nipotine? donnapop.it

Giulia De Lellis sul perché non mostra mai la piccola Priscilla: Prima ero più ingenuaGiulia De Lellis spiega perché non mostra la figlia Priscilla sui social: paura, privacy e un mondo che la blocca profondamente. rumors.it

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