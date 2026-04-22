Perché a Roma ci sono tre nuove caserme che tardano ad essere concluse

A Roma, da sei anni, sono in corso i lavori per la riconversione di tre edifici pubblici in caserme dei carabinieri, ma ancora non sono stati completati. La delibera approvata dall’assemblea capitolina ha dato il via ai progetti di rigenerazione urbana, tuttavia i cantieri sono ancora aperti e non si conosce una data precisa per la fine dei lavori. Nessun edificio è ancora operativo come caserma.

A sei anni dall'approvazione in assemblea capitolina di una delibera che approvava i progetti di rigenerazione urbana di tre edifici pubblici, riconvertiti in caserme dei carabinieri, ancora non si vede la luce. Trullo, Tor Sapienza e Serpentara attendono novità, nonostante i cantieri siano.🔗 Leggi su Romatoday.it

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