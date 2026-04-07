Giochi Preziosi tutti i lavoratori del negozio di Bergamo in sciopero Store chiuso - Foto e video

Martedì 7 aprile, nel centro di Bergamo, tutti i lavoratori di un negozio di giochi hanno deciso di aderire allo sciopero, portando alla chiusura del punto vendita. La protesta si è svolta con un presidio durante la mattinata, coinvolgendo i dipendenti e attirando l’attenzione di passanti e media locali. Sono stati condivisi foto e video che mostrano la manifestazione e il negozio vuoto.

IN CENTRO CITTÀ. Una giornata di sciopero e un presidio nella mattinata di martedì 7 aprile. Era stata programmata e si è svolta con la totale adesione dei lavoratori dello store la mobilitazione proclamata da Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs in merito alla situazione del gruppo Giochi Preziosi. I dipendenti del negozio Giochi Preziosi di via XX Settembre 58, in centro a Bergamo, si sono fermati e sciopereranno per un’intera giornata: la manifestazione è stata organizzata con un presidio davanti al negozio dalle ore 9.30 alle 11. Si tratta di una decina di lavoratori. Al centro della protesta ci sono le forti preoccupazioni per il ridimensionamento della rete di vendita e la mancanza di impegni precisi da parte del gruppo sulla salvaguardia dei posti di lavoro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Giochi Preziosi, tutti i lavoratori del negozio di Bergamo in sciopero. Store chiuso - Foto e video Chiuso il punto vendita di Bergamo, i dipendenti di Giochi Preziosi in scioperoNel corso della mattinata di martedì 7 aprile, tutti e dieci i dipendenti del negozio Giochi Preziosi di via XX Settembre a Bergamo hanno aderito... Leggi anche: Giochi Preziosi a Bergamo, situazione in stallo. «Ipotesi sciopero» Temi più discussi: Giochi Preziosi chiude i negozi, 300 posti di lavoro in bilico; Giochi Preziosi chiude 30 negozi, oltre 300 lavoratori a rischio posto di lavoro; Giochi Preziosi, oltre 300 lavoratori a rischio: dichiarato lo stato di agitazione a livello nazionale; Giochi Preziosi a Bergamo, situazione in stallo. Ipotesi sciopero. Giochi Preziosi, tutti i lavoratori del negozio di Bergamo in sciopero. Store chiusoUna giornata di sciopero e un presidio nella mattinata di martedì 7 aprile. Era stata programmata e si è svolta con la totale adesione dei lavoratori dello store la mobilitazione proclamata da Filcams ... ecodibergamo.it Giochi Preziosi, sindacati: oltre 300 lavoratori a rischio, dichiarato lo stato di agitazioneSono più di 300 i lavoratori coinvolti nella crisi del gruppo Giochi Preziosi, che interessa circa 30 punti vendita, con ... ildiariodellavoro.it GP conferma l’arrivo di nuove linee di fashion dolls per il 2026! Con la nuova serie “Winx: The Magic Is Back” Giochi Preziosi introduce personaggi dal lato oscuro della storia con il lancio delle sorelle Trix: Darcy, Icy e Stormy. Conosciute come le acerri - facebook.com facebook Giochi Preziosi chiude 30 negozi, oltre 300 lavoratori a rischio posto di lavoro x.com