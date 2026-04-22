Paziente muore dopo la caduta dal sollevatore assolti operatore e infermiera

Il Tribunale di Sciacca ha deciso di assolvere un operatore socio sanitario e un’infermiera, entrambi coinvolti in un processo per la morte di una paziente avvenuta nel 2018. La vicenda riguarda un incidente in cui la donna è caduta da un sollevatore durante le cure. La sentenza ha concluso che non ci sono prove per imputare loro responsabilità nell’evento.

Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, ha assolto dall’accusa di omicidio colposo un operatore socio sanitario e un’infermiera in servizio presso la Fondazione Maugeri, finiti sotto processo per la morte di una paziente avvenuta nel 2018. La decisione è arrivata con la formula.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Francesco non ce l'ha fatta: muore a 21 anni dopo caduta dal balcone Operatore della Croce Gialla picchiato dal paziente che soccorreva: “Ora ho paura a tornare al lavoro”Ancona, 4 febbraio 2025 – Picchiato a bordo dell’ambulanza dal paziente che stava trasportando in pronto soccorso. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ferrara, muore dopo otto giorni di ricovero nella clinica privata: dieci medici indagati; Taranto, 50enne morta dopo immunoterapia all’ospedale Moscati: cinque medici indagati; Padova, 76enne muore dopo un intervento al pancreas: indagati due anestesisti; Muore dopo 8 giorni di ricovero, l’inchiesta: autopsia e 9 sanitari indagati. Muore dopo Tac alle coronarie per una presunta reazione allergica. Familiari paziente presentano denunciaCORSANO/TRICASE (Lecce) - Un caso di presunta malasanità confluisce in una denuncia. Sono stati i figli di un 77enne, residente nel vicino paese di Corsano, a ... corrieresalentino.it Alfonso Bagatto, il 76enne muore dopo un'operazione al pancreas: l'ombra di un errore fatale in fase di anestesia. Due indagatiUDINE - Un intervento chirurgico tecnicamente (apparentemente) impeccabile, un paziente che sembrava avviato verso una regolare convalescenza, ma poi l'ombra di un errore fatale in fase ... ilgazzettino.it +++Medico muore mentre visita paziente+++ - facebook.com facebook