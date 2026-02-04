Un operatore della Croce Gialla di Ancona si è trovato a subire un'aggressione mentre soccorreva un paziente. Il medico e il soccorritore sono stati picchiati dal paziente durante il trasporto in pronto soccorso. L’uomo ora dice di avere paura a tornare al lavoro. La scena si è svolta in ambulanza, lasciando tutti sotto shock.

Ancona, 4 febbraio 2025 – Picchiato a bordo dell’ambulanza dal paziente che stava trasportando in pronto soccorso. E’ successo lunedì pomeriggio a un dipendente della Croce Gialla. L’operatore è stato preso a calci nei genitali e ha riportato 15 giorni di prognosi. Ad aggredirlo è stato un 30enne, italiano, in preda ad uno scatto di violenza inqualificabile. L’ambulanza, con a bordo l’autista e il soccorritore, era stata mandata poco prima in piazza Pertini, attorno alle 16, dalla centrale del Nue (il 112, il numero unico di emergenza). All’uscita del maxi parcheggio coperto, il parcheggio Stamira, c’era il 30enne che mostrava atteggiamenti irrequieti ed era in stato di agitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operatore della Croce Gialla picchiato dal paziente che soccorreva: “Ora ho paura a tornare al lavoro”

Approfondimenti su Croce Gialla Ancona

#Croce-Gialla- Roma || Il senatore Antonio De Poli dell’Udc ha espresso solidarietà all’operatore della Croce Gialla aggredito nelle ultime ore a Roma.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Croce Gialla Ancona

Argomenti discussi: Ancona, operatore della Croce gialla aggredito in ambulanza: Ho avuto paura, non mi è mai capitato; Operatore della Croce Gialla picchiato dal paziente che soccorreva: Ora ho paura a tornare al lavoro; Il senatore Antonio De Poli (Udc): Solidarietà all'operatore della Croce Gialla aggredito; Viene soccorso, poi aggredisce l’operatore della Croce Gialla. E’ inaccettabile – VIDEO.

Ancona, operatore della Croce gialla aggredito in ambulanza: Ho avuto paura, non mi è mai capitatoUn autista-soccorritore preso a calci da un paziente psichiatrico durante il trasporto a Torrette. Prognosi di 15 giorni. La Croce gialla denuncia l’aumento delle aggressioni e chiede forze dell'ordin ... rainews.it

Ancona - Operatore della Croce Gialla aggredito in ambulanza: colpito dall’uomo che stava trasportando all’ospedaleUn nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato nella serata di ieri ad Ancona. Un operatore della Croce Gialla è stato aggredito da un uomo mentre lo stava accompagnand ... veratv.it

Un altro episodio di aggressione ai danni di un operatore della Croce Gialla di Ancona - facebook.com facebook

Dà in escandescenze in ambulanza e aggredisce operatore della Croce Gialla. Durante il trasporto in ospedale ad Ancona, per sanitario 15 giorni di prognosi #ANSA x.com