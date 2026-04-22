Paura in alta quota un giovane escursionista cesenate bloccato dalla neve | raggiunto in elicottero

Una giornata di paura si è vissuta in alta quota quando un giovane escursionista di Cesena, di 24 anni, è rimasto bloccato dalla neve lungo la ferrata Bolver Lugli, nel Primiero, a circa 2.000 metri di altezza. Le operazioni di soccorso sono iniziate subito, e l’uomo è stato raggiunto e recuperato grazie all’intervento di un elicottero. La zona è stata momentaneamente isolata durante le operazioni di salvataggio.

Mattinata di apprensione quella vissuta da un escursionista di Cesena di 24 anni che nella giornata di mercoledì 22 aprile è rimasto bloccato lungo la ferrata Bolver Lugli, nel Primiero, a una quota di circa 2.600 metri. Si tratta di uno degli itinerari più noti e apprezzati, nel cuore delle.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Malore in quota sul Monte Briniza, escursionista soccorso con l’elicotteroIntervento nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile 2026, sulle Prealpi Giulie, dove la Sores ha attivato tra le 14. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Paura in alta quota, un giovane escursionista cesenate bloccato dalla neve: raggiunto in elicottero; Salvataggio ad alta quota a Bocca Trabaria; Chiara Ferragni, terrore in aereo: Mai visto niente del genere prima d'ora; Parapendista bloccata a 2.900 metri: si salva con il paracadute d’emergenza. Paura in alta quota sul volo Torino-Lamezia: passeggero colto da malore trasferito in ospedaleAttimi di panico sul volo Ryanair Torino-Lamezia delle 22:35 di ieri, a causa del malore che ha colto uno dei passeggeri a bordo. L’uomo sulla ... lametino.it Bloccato in ferrata da neve e nebbia: giovanissimo recuperato con l'elicotteroEscursionista bloccato a 2.600 metri sulla ferrata Bolver Lugli: intervento in elicottero e salvataggio senza feriti. nordest24.it Non va letto come una condanna della speranza, ma come un invito a non restare troppo legati a ciò che deve ancora avvenire. #aspettative #equilibrio #paura #Seneca #speranza #stoicismo #timore #Altri Spazi #Sherpa x.com , Momenti di grande paura durante una gita scolastica a Praga, dove un pullman con a bordo una scolaresca ha improvvisamente sbandato dopo il malore dell’autista. Decisivo l’intervento - facebook.com facebook