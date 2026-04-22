Passignano scuola Birago | due ex dipendenti nel mirino per 465.000€

A Passignano sul Trasimeno, due ex dipendenti del Comune sono coinvolti in un'inchiesta della Corte dei conti dell’Umbria. L’accusa riguarda un danno erariale di circa 465.000 euro, riferito a presunte irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche. La vicenda riguarda specificamente la scuola Birago, dove si stanno approfondendo le responsabilità e le modalità che avrebbero portato a questa situazione.

Due ex dipendenti del Comune di Passignano sul Trasimeno sono finiti sotto la lente della Corte dei conti dell’Umbria per un presunto danno erariale che ammonta a quasi 465mila euro. La vicenda riguarda la gestione dei fondi destinati alla scuola Dalmazio Birago, con l’accusa che la mancata rendicontazione entro i termini abbia causato la perdita di un finanziamento ministeriale per la ristrutturazione dell’edificio scolastico. Il fulcro del procedimento davanti alla sezione giurisdizionale è la scadenza fissata dal Ministero per il 15 ottobre 2021. Secondo quanto sostenuto dalla Procura contabile, durante l’udienza di mercoledì, il contributo sarebbe andato disperso perché la documentazione finale non è stata trasmessa nei tempi stabiliti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Passignano, scuola Birago: due ex dipendenti nel mirino per 465.000€ Notizie correlate Martellate in strada e pugni davanti alla scuola: minori nel mirino, due arresti in pochi giorniDoppio intervento dei Carabinieri contro la criminalità di strada: un malvivente fermato in metro, l'altro aveva appena strappato una catenina...