Passeggiata Bione | il fiume e la seta tra i quartieri di Pescarenico Belledo e Germanedo

Domenica 26 aprile si terrà a Lecco una passeggiata intitolata “Bione: il fiume e la seta” che coinvolgerà i quartieri di Pescarenico, Belledo e Germanedo. Durante l’evento saranno presentate testimonianze e letture legate alla storia locale, e sarà possibile visitare il Santuario della Madonna della Rovinata, aperto in quella giornata. La passeggiata si svolgerà lungo il corso del fiume Bione, attraversando diverse zone della città.

Domenica 26 aprile a Lecco la passeggiata “Bione: il fiume e la seta” tra i quartieri di Pescarenico, Belledo e Germanedo, con testimonianze, letture e l’apertura del Santuario della Madonna della Rovinata. Evento in collaborazione con il progetto “Contratto di Fiume” promosso dal Comune di Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Cernobbio sul filo di seta: passeggiata tra liberty e archeologia industrialeNell'ambito della quinta edizione del Lake Como Walking Festival dedicata al tema "Barche e navette", l'associazione Sentiero dei Sogni, in sinergia... Una raccolta di contenuti Si parla di: Passeggiata Bione: il fiume e la seta tra i quartieri di Pescarenico, Belledo e Germanedo; A Lecco sul Sentiero dei Sogni seguendo il corso del fiume Bione. A Lecco sul Sentiero dei Sogni seguendo il corso del fiume BionePasseggiata tra i quartieri di Pescarenico, Belledo e Germanedo, di Lecco con testimonianze, letture e l’apertura del Santuario della Madonna della Rovinata ... ciaocomo.it