Un progetto di restyling completo del Parco Sola Cabiati, noto elemento della città di Gorgonzola e della zona della Martesana, è attualmente in attesa di approvazione. Nonostante siano stati predisposti un piano dettagliato e uno stanziamento finanziario, l’avvio dei lavori dipende ancora dal parere della Sovrintendenza. La possibilità di avviare i lavori rimane quindi sospesa fino a un’ulteriore autorizzazione ufficiale.

Un piano di restyling radicale e uno stanziamento già pronti, ma il maxi-progetto anti-degrado del Parco Sola Cabiati, gioiello non solo della città di Gorgonzola ma di tutta la Martesana, dovrà attendere. Sull’ipotesi progettuale dovranno esprimersi gli enti di tutela: il giardino, pertinenza della cinquecentesca Villa Serbelloni Busca, è dal 1982 sottoposto a vincolo. In consiglio comunale il futuro del parco, i progetti a medio termine ma anche quanto nei mesi scorsi già realizzato, "per consentire - così in aula l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Bolchini - la fruizione piena e in sicurezza nella stagione estiva". Il dibattito a fronte di un’interrogazione della minoranza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco Sola Cabiati, restyling al palo: "Occorre l’ok della Sovrintendenza"

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