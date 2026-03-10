Paolini-Gibson oggi WTA Indian Wells 2026 | orario tv partite precedenti streaming

Oggi agli ottavi di finale dei BNP Paribas Open 2026, torneo WTA 1000 in corso ad Indian Wells, si sfidano la settima testa di serie Jasmine Paolini e Talia Gibson, qualificata australiana. La partita si svolge in California e sarà trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali televisivi. Altre partite precedenti hanno visto protagonisti diversi tennisti del tabellone principale.

Il match di singolare che vedrà protagonista la tennista italiana sarà il secondo incontro di giornata sullo Stadium 2, con il programma che scatterà alle ore 19.00 italiane, ma la seconda sfida del programma si giocherà comunque non prima delle ore 21.00 italiane: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l'azzurra e l'australiana. Stadium 2 – Dalle ore 19.00 italianeArthur Fils (Francia, 30)-Felix Auger-Aliassime (Canada, 9) Non prima delle ore 21.00 italianeJasmine Paolini (Italia, 7)-Talia Gibson (Australia, Q) WTA Indian Wells 2026, Swiatek e Rybakina agli ottavi. Eliminata Andreeva Negli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo WTA di Indian Wells Sara Errani e Jasmine Paolini regolano.