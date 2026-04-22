Dopo aver concluso la partecipazione al torneo di Stoccarda, la giocatrice, attualmente nona nel ranking mondiale, si prepara a tornare in azione a Madrid. Durante una dichiarazione, ha commentato che le lacrime possono essere un riflesso di emozioni intense, aggiungendo di sentirsi carica di energia per le prossime sfide. La sua attenzione ora è rivolta ai prossimi impegni, con l’obiettivo di riprendere il cammino nel circuito.

Dalle lacrime in campo ai sorrisi sul red carpet: per Jasmine Paolini il passaggio da un’emozione all’altra può avvenire nel giro di pochi giorni. L’azzurra, solitamente solare durante i match, pochi giorni fa era stata sorpresa dalle telecamere mentre piangeva match di esordio nel Wta di Stoccarda, perso contro Sonmez. Un episodio che lei stessa ha ridimensionato in occasione della 27ª edizione dei Laureus Awards, dove era presente insieme a Sinner e Musetti in rappresentanza del tennis italiano: "Penso che quando giochi ogni settimana a volte le emozioni prendano il sopravvento. Ma penso sia normale”. Archiviata la delusione tedesca, la numero nove del mondo è pronta a ripartire dal Wta 1000 di Madrid.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paolini: "Le lacrime? A volte le emozioni prendono il sopravvento. A Madrid con un’altra energia"

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