Fiumicino trasporto scolastico per alunni con disabilità | l’opposizione attacca sul bando

Ieri si è svolta la riunione della Commissione consiliare servizi sociali e sanitari di Fiumicino, dedicata al bando per l’appalto del trasporto scolastico integrato destinato agli alunni con disabilità. Durante l’incontro sono stati discussi i dettagli relativi alla gestione del servizio e alle criticità sollevate dall’opposizione, che ha espresso dubbi sul processo di assegnazione. La discussione si è concentrata sulle modalità di affidamento e sulla copertura dei bisogni degli studenti coinvolti.

Fiumicino, 18 aprile 2026 – Si è tenuta ieri la Commissione consiliare servizi sociali e sanitari che ha affrontato, all’ordine del giorno, il tema riguardante l’appalto per la gestione del trasporto scolastico integrato del Comune di Fiumicino. “Il servizio dedicato agli alunni con disabilità, da capitolato, ad oggi è previsto sia integrato nel trasporto scolastico generico, non garantendo più una gestione separata per i circa cinquanta studenti aventi, purtroppo, nella maggior parte dei casi, serie problematiche di salute. La prospettiva paventata da questa amministrazione è quella di fruire del generico trasporto scolastico, ovviamente con mezzi idonei, che però non garantiscono la stessa tutela e preparazione, ad esempio, del personale addetto al trasporto e soprattutto la dovuta assistenza alle famiglie.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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