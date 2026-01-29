Palazzo Vertemate Franchi | svelati i segreti del Palazzo che dominava l' Europa

Il Palazzo Vertemate Franchi si apre di nuovo al pubblico, svelando i suoi segreti nascosti nel tempo. Dopo anni di restauro, le stanze e gli affreschi tornano a mostrare la loro bellezza originale. Molti visitatori si sono già affollati per scoprire le curiosità di questo edificio che un tempo dominava l’Europa. La guida spiega come il palazzo abbia resistito a secoli di storia e trasformazioni, mantenendo intatta la sua eleganza rinascimentale. Ora, il palazzo si prepara ad accogliere ancora più visitatori, pronti

Conclusi i lavori: tecnologia LED e nuovi allestimenti per riscoprire il legame tra Piuro e Chiavenna e le capitali europee Palazzo Vertemate Franchi, capolavoro del Rinascimento incastonato tra le Alpi, risplende oggi di una luce nuova. È stato ufficialmente completato l’ambizioso progetto di rinnovamento illuminotecnico artistico, che ha interessato sia i lussureggianti spazi esterni sia i preziosi cicli pittorici interni. L'intervento, frutto di una stretta collaborazione tra la Provincia di Sondrio (investimento di oltre 90.000 euro) e i Comuni di Chiavenna e Piuro (20.000 euro complessivi), segna un passo decisivo nella modernizzazione e nella tutela del sito.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

