Sabato 23 maggio a Padova si svolgerà un tour guidato che collegherà il Battistero del Duomo al Palazzo della Ragione, due importanti siti storici e artistici della città. L’itinerario offrirà ai partecipanti l’opportunità di visitare entrambi i luoghi in un’unica passeggiata, permettendo di scoprire le peculiarità di queste testimonianze civili e religiose. L’evento si inserisce in un programma di iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio locale.

Sabato 23 maggio si terrà a Padova un percorso guidato che collegherà il Battistero del Duomo al Palazzo della Ragione, permettendo di esplorare due eccellenze artistiche e civili della città in un’unica soluzione. L’iniziativa, organizzata da Up and Down Viaggi, prevede la partecipazione di una guida turistica abilitata e di un accompagnatore turistico abilitato, con la gestione dei biglietti d’ingresso per entrambi i siti e l’uso di auricolari incluso nel pacchetto. Il dialogo tra sacro e civile nel cuore di Padova. L’itinerario mette a confronto due realtà monumentali che rappresentano pilastri della storia locale. La prima tappa prevede l’ingresso nel Battistero del Duomo, dove i visitatori potranno ammirare il ciclo pittorico realizzato da Giusto de’ Menabuoi nel Trecento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova: tour esclusivo tra il Battistero e il Salone più grande d’Europa

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