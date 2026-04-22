Padova Sud | tra monumenti e podcast il 25 aprile torna alla vita

Il quartiere di Padova Sud si prepara a festeggiare il 25 aprile con un evento che combina ricordi storici e attività culturali. La giornata prevede iniziative dedicate alla memoria locale e momenti di musica e socializzazione rivolti alla comunità. L'iniziativa si svolgerà in diverse location della zona, coinvolgendo cittadini e associazioni del territorio. La programmazione include anche momenti di ascolto di podcast e visite a monumenti della zona.

I quartieri della zona sud di Padova si preparano a celebrare la ricorrenza del 25 aprile attraverso un programma che intreccia la memoria storica locale con momenti di aggregazione culturale e musicale. Le iniziative, che coinvolgeranno diverse aree della città, spaziano dalle commemorazioni nei luoghi simbolo della resistenza alle nuove narrazioni audio e agli eventi artistici nei parchi cittadini. Il percorso della memoria tra i monumenti della periferia padovana. La giornata inizierà nel cuore della mattinata con una serie di visite ai luoghi dove la storia è scolpita nel territorio. Il punto di partenza è fissato per le 9:30 presso il Circolo Il Ponte, situato in via Guizza Conselvana 205, da dove si muoverà il gruppo per onorare i cippi e i monumenti dedicati ai caduti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova Sud: tra monumenti e podcast, il 25 aprile torna alla vita Notizie correlate 25 aprile nei quartieri di Padova Sud tra memoria, cultura e musicaI quartieri di Padova Sud festeggiano il 25 aprile con una serie di iniziative commemorative e culturali aperte a tutta la cittadinanza. 25 aprile Etna sud: soft trekking tra rifugi, colate e boschiIl 25 aprile ti portiamo sull’Etna, tra colate laviche, boschi profumati e rifugi immersi nel silenzio.