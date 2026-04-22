Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 21:30 si gioca la sfida tra Oviedo e Villarreal, con le formazioni ufficiali già annunciate. Sono state pubblicate anche le quote e i pronostici per questa partita. Un aspetto notevole riguarda la tendenza delle squadre in fondo alla classifica a segnare più frequentemente in queste ultime giornate di Liga.

Ciò che sta succedendo nelle ultime giornate di Liga è un fenomeno davvero interessante e particolare: le squadre in fondo alla classifica hanno cambiato marcia, tutte. L’Oviedo, ad esempio, è ultimo in classifica e aveva vinto 3 partite fino alla giornata numero 26: nelle ultime 4 gare giocate, invece, ha colto addirittura 3 successi. Purtroppo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Oviedo-Villarreal (giovedì 23 aprile 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Entrambi gli attacchi a segno?

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