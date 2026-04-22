Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 21:30 si sfideranno le squadre di Oviedo e Villarreal in un match valido per la Liga. Entrambe le formazioni stanno vivendo un momento positivo, con gli attacchi che hanno segnato in diverse partite recenti. Le squadre in fondo alla classifica hanno mostrato un miglioramento, portando a un andamento diverso rispetto alle giornate precedenti. Le quote e i pronostici sono disponibili per questa sfida.

Ciò che sta succedendo nelle ultime giornate di Liga è un fenomeno davvero interessante e particolare: le squadre in fondo alla classifica hanno cambiato marcia, tutte. L’Oviedo, ad esempio, è ultimo in classifica e aveva vinto 3 partite fino alla giornata numero 26: nelle ultime 4 gare giocate, invece, ha colto addirittura 3 successi. Purtroppo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Oviedo-Villarreal (giovedì 23 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Entrambi gli attacchi a segno?

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