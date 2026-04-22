Oroscopo di oggi 22 aprile 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Oggi, 22 aprile 2026, vengono pubblicate le previsioni zodiacali secondo l'astrologo Barbanera. L'articolo fornisce indicazioni dettagliate per ogni segno zodiacale, a partire dall'Ariete. Le previsioni si basano su interpretazioni astrologiche e vengono aggiornate regolarmente. Questa giornata si presenta con consigli specifici per ciascun segno, senza approfondimenti su eventi o motivazioni personali.

A cura di Barbanera Aggiornato il 22 aprile 2026 Ariete. 213 – 204 Configurazioni confusionarie ci rendono poco combattivi. Parliamo con franchezza, ma teniamo conto della sensibilità di chi ci circonda. La Luna e Nettuno in aspetto dinamico ci suggeriscono di stare attenti all’emotività, particolarmente accesa. Toro. 214 – 205 Approfittiamo di questo momento tranquillo per mettere a punto i nostri progetti. E se dagli amici arrivano proposte, accettiamole senza riserve. Novità in arrivo dalla rete: informazioni e messaggi ci forniscono spunti davvero preziosi per la carriera.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DELLA SETTIMANA 16-22/03/2026 segno per segno (per tutti i segni zodiacali)

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