Oroscopo di oggi 22 marzo 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi, 22 marzo 2026, secondo Barbanera, fornisce le previsioni per tutti i segni zodiacali. La pubblicazione presenta le indicazioni quotidiane, aggiornate e specifiche, dedicate a ogni segno. In questa giornata, vengono illustrate le tendenze generali e le influenze planetarie che interessano i vari segni. La sezione dedicata all’Ariete apre le previsioni del giorno.

A cura di Barbanera Aggiornato il 22 marzo 2026 Ariete. 213 – 204 Atmosfera serena e brillante. Facciamo tesoro delle cose che ci vengono dette da chi tiene al nostro benessere. Una gita in allegra compagnia. Siamo interessati a un cambiamento di lavoro? Guardiamoci intorno e seguiamo le piste più convincenti. Toro. 214 – 205 La Luna armonica a Giove e Marte rende la domenica ricca di nuovi spunti ed energia. Favorevole per l’arte, la ricerca spirituale, la cucina, se ci interessano. Uno sguardo acuto e privo di pregiudizi ci consente di vedere chiaro ovunque si focalizzi la nostra attenzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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