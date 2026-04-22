A maggio, Afol Metropolitana organizza vari incontri di orientamento professionale con corsi gratuiti. Gli appuntamenti sono rivolti a chi desidera scoprire opportunità di formazione e sviluppare competenze utili per il mercato del lavoro. Le iniziative si svolgono in diverse date e sedi, coinvolgendo partecipanti di vario tipo interessati a aggiornare il proprio percorso professionale. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per chi cerca di inserirsi o migliorare la propria posizione lavorativa.

Sono diversi gli appuntamenti di orientamento professionale organizzati da Afol Metropolitana a maggio. Gli incontri online gratuiti sono pensati per supportare chi desidera chiarire il proprio obiettivo lavorativo o rientrare nel mercato del lavoro con maggiore consapevolezza, fornendo strumenti pratici e spunti di riflessione sulle dinamiche attuali del mercato. Si parte il 7 maggio, alle 11, con “Scopri se hai spirito imprenditoriale”, un incontro rivolto a chi sta valutando un percorso professionale autonomo o l’avvio di un’attività in proprio e si prosegue l’8 maggio con “Definisci il tuo obiettivo professionale”, pensato per chi ha bisogno di incanalare le proprie attitudini e competenze in un obiettivo professionale concreto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Orientamento. Ecco i corsi gratuiti

Cosa sono i corsi GOL

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