Un problema di grandi dimensioni si sta preparando a coinvolgere il Napoli, con una questione ancora tutta da chiarire. Si tratta di una situazione legata ai resi e a possibili esuberi di giocatori, che potrebbe avere ripercussioni sulla squadra durante la prossima stagione. Le difficoltà sembrano estendersi oltre i confini italiani, coinvolgendo diversi paesi europei e rimandando a una fase di gestione delicata per il club.

C’è una grana gigantesca che incombe sull’estate del Napoli, silenziosa ma inesorabile. È nascosta nelle pieghe dei bilanci e disseminata per mezza Europa. L’esercito dei giocatori spediti in prestito sta per fare ritorno alla base, e il quadro complessivo è, tranne un paio di eccezioni, un disastro su tutta la linea. Giocatori involuti, club che scappano a gambe levate appena leggono le cifre dei riscatti, e un Antonio Conte (se mai dovesse restare sulla panchina azzurra) che si ritroverà a Castel Volturno gente con cui i rapporti sono ormai ai minimi storici. Una carovana di milioni bruciati che andrà piazzata altrove. E in fretta. La lista dei prestiti del Napoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Operazione resi, una valanga si esuberi tornerà a Napoli

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