Valanga in Alto Adige travolge 10 persone almeno due sono morte In corso una maxi operazione di salvataggio con 5 elicotteri

Da xml2.corriere.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga si è staccata in Alto Adige, travolgendo dieci persone in Val Ridanna, a circa 2.300 metri di quota. L'allarme è stato dato alle 11:40 e sul posto sono intervenuti cinque elicotteri per le operazioni di salvataggio. Almeno due delle persone coinvolte sono state dichiarate morte, mentre le altre sono state soccorse o sono in attesa di assistenza.

Almeno due persone sono morte e tre sono rimaste gravemente ferite in Alto Adige dopo che una valanga è piombata su una comitiva di dieci sciatori. È avvenuto in val Ridanna, dove è scattata un'enorme operazione di soccorso con l'impegno di cinque elicotteri.  L'allarme è partito nella mattinata di sabato, alle 11:40. Secondo un primo aggiornamento, tutti i dieci scialpinisti sono munito di Artva, il dispositivo di localizzazione fondamentale per trovare i dispersi sotto la neve. L'incidente è avvenuto ad una quota di 2.300 metri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

valanga in alto adige travolge 10 persone almeno due sono morte in corso una maxi operazione di salvataggio con 5 elicotteri
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