Operazione conclusa con successo | Klinsmann operato nella clinica tedesca dopo la frattura alla vertebra cervicale

Dopo l'infortunio durante la partita tra Palermo e Cesena, Klinsmann è stato trasferito in una clinica di Heidelberg, in Germania. Oggi si è sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura alla vertebra cervicale. L'operazione si è conclusa con successo, secondo quanto comunicato dai medici. Nessuna altra informazione sulle sue condizioni o sui tempi di recupero è stata resa nota.

Dopo l'infortunio subito durante Palermo-Cesena, Johnathan Klinsmann si è sottoposto oggi ad un intervento chirurgico nella città di Heidelberg, in Germania. Il club bianconero comunica che il portiere statunitense del Cavalluccio “è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Come sta Klinsmann del Cesena dopo la ginocchiata alla testa: frattura della prima vertebra cervicaleIl Cesena ha aggiornato sulle condizioni di Jonathan Klinsmann dopo il violento scontro nel finale di Palermo-Cesena: il portiere ha riportato una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Operazione conclusa con successo: Klinsmann operato nella clinica tedesca dopo la frattura alla vertebra cervicale; L’annuncio del Cesena: L’intervento a Jonathan Klinsmann si è concluso con successo; Klinsmann, operazione conclusa con successo: confermati i 6 mesi di stop; Klinsmann, intervento riuscito: operazione alla vertebra cervicale eseguita con successo. Klinsmann, intervento riuscito: operazione alla vertebra cervicale eseguita con successoOre di apprensione, poi il sospiro di sollievo. Jonathan Klinsmann è stato operato questa mattina alla vertebra cervicale C1 dopo il grave infortunio rimediato nel finale di Palermo-Cesena. Come ... ilovepalermocalcio.com Il Resto del Carlino: Cesena, Klinsmann operato con successo: sospiro di sollievo dopo l’infortunio col PalermoCESENA – Arrivano notizie confortanti per il Cesena e per Jonathan Klinsmann. Come racconta Sabrina Vinciguerra su Il Resto del Carlino, l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il portiere ... ilovepalermocalcio.com Report medico di Jonathan Klinsmann https://tinyurl.com/Report-medico - facebook.com facebook Intanto il messaggio di Ranocchia a Klinsmann: «Rammarico per quanto successo» x.com