In un mondo sempre più invaso dal rumore digitale e dalla corsa quotidiana, la comunità cristiana si confronta con il tema dell’ascolto e della ricerca di una voce più profonda. La riflessione si focalizza sulla difficoltà di trovare uno spazio di silenzio per ascoltare una chiamata che va oltre il caos della vita moderna. La discussione si concentra su come riscoprire un ascolto autentico in mezzo al chiasso costante.

In un'epoca dominata dal rumore digitale e dalla frenesia quotidiana, la comunità cristiana riceve una riflessione profonda sul significato dell'ascolto e della chiamata individuale. Il messaggio, curato da Matteo Marega per la Pastorale vocazionale, mette al centro il rapporto tra l'uomo e la voce del Buon Pastore, trovando un punto di convergenza concreto con l'ordinazione di Cristiano Brumat a diacono proprio in questa domenica. Tra il frastuono delle notifiche e l'ascolto del nome La realtà .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre il rumore digitale: la sfida di ascoltare la voce di Dio

Pope Leo XIV: Educating the Restless Heart in the Digital Age

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