Temu e eBay scalano | la mappa e-commerce si ridisegna

La scena dell’e-commerce in Italia sta cambiando: Amazon continua a dominare il mercato, mentre Temu ed eBay stanno guadagnando terreno, scalando le classifiche e modificando la distribuzione delle quote di mercato. La crescita di questi due attori sta attirando l’attenzione, mentre altri player consolidano le proprie posizioni. La mappa degli acquisti online si sta quindi evolvendo rapidamente, riflettendo una competizione sempre più agguerrita.

La mappa degli acquisti online in Italia si sta ridisegnando rapidamente, con Amazon che mantiene la leadership assoluta mentre nuovi attori come Temu e eBay scalano le posizioni. I dati aggiornati a marzo 2026 mostrano un mercato dinamico dove il settore del gaming e dell’elettronica di consumo registra movimenti significativi, influenzando direttamente le scelte dei consumatori nazionali. Il report evidenzia come la posizione di eBay sia salita dal quarto al terzo posto, superando piattaforme consolidate come Subito, che ha perso una posizione scendendo al quarto gradino. Nel specifico del tempo, Steam compare tra i leader di settore insieme a TicketOne e Vivaticket, segnalando l’importanza della componente digitale per gli utenti italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Temu e eBay scalano: la mappa e-commerce si ridisegna Articoli correlati Leggi anche: Comunicato Stampa: Temu premiata come Top Innovator agli E-Commerce Italia Awards La Casa Bianca ridisegna la mappa dell’export militareIl presidente degli Stati Uniti ha firmato un nuovo ordine esecutivo che ridefinisce in modo significativo la politica di trasferimento di armamenti...