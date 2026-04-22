Offerte di lavoro | Lario Reti assume due figure e propone contratto a tempo indeterminato

Lario Reti Holding ha annunciato nuove opportunità di lavoro, offrendo due posizioni con contratto a tempo indeterminato. Le figure richieste sono un addetto alla Pianificazione Strategica e Controllo Operativo junior e un addetto alle Attivazioni e Disattivazioni. Le candidature sono rivolte a professionisti interessati a entrare nel team dell’azienda. Le selezioni sono aperte per entrambe le posizioni, che si rivolgono a candidati con competenze specifiche nel settore.

Lario Reti Holding ricerca le figure professionali da inserire nel proprio team: un addetto Pianificazione Strategica e Controllo Operativo junior, un addetto Attivazioni Disattivazioni. Entrambe le offerte di lavoro sono inquadrate con contratto a tempo indeterminato.Addetto Pianificazione.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Lavoro, la Camera di Commercio assume a tempo indeterminato: il bando per tre posti a NovaraLa Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte potenzia i propri uffici con l'inserimento di nuovo personale. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Offerte di lavoro: Lario Reti assume due figure e propone contratto a tempo indeterminato; Job Day a Figino Serenza, colloqui diretti con le aziende: come partecipare. Offerte di lavoro: ecco i siti da consultareLa recente acquisizione di Monster da parte di Randstad, di cui abbiamo parlato in questo articolo, e l’attenzione che abbiamo riscontrata in tutti i servizi che abbiamo dedicato al mondo delle ... 01net.it Piattaforma Siisl: 15mila offerte di lavoro e 400mila corsi di formazione per la ricerca di occupazioneSono 15mila le posizioni lavorative attualmente aperte nella vetrina offerte di lavoro pubblicate da Agenzie per il Lavoro e aziende. I posti ancora disponibili per i corsi di formazione pubblicati ... ilsole24ore.com Alcune delle migliori offerte di lavoro https://www.facebook.com/groups/associazionecuochiaosta/ -------------------------------------------------------------------------- Offro lavoro Data: 19/04/2026 Azienda: RISTORALP Citta: BIELLA - OROPA Email: amministrazione@fa - facebook.com facebook