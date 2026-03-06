Sport al mattino | 10 milioni di italiani cambiano la colazione

Ogni mattina, più di 10 milioni di italiani si dedicano allo sport, portando a modifiche nella loro colazione. L’80% di chi si allena sceglie di cambiare le proprie abitudini alimentari, preferendo frutta, biscotti e merendine. Questi dati mostrano come l’attività fisica influenzi le scelte di alimentazione degli italiani. La maggior parte delle persone adatta la colazione alle proprie sessioni di allenamento.

Oltre 10 milioni di italiani si allenano al mattino: l’80% modifica la colazione. Frutta, biscotti e merendine tra le scelte più diffuse. Oltre 10 milioni di italiani iniziano la giornata con un allenamento mattutino, un’abitudine sempre più diffusa che sta trasformando anche il modo di fare colazione. È quanto emerge dall’indagine “La colazione degli sportivi al mattino”, realizzata da AstraRicerche per Unione Italiana Food, che fotografa un fenomeno in crescita e un rapporto sempre più consapevole tra attività fisica e alimentazione. Secondo lo studio, il 32% degli italiani pratica sport nelle prime ore del giorno, spesso con una frequenza quasi quotidiana: il 44% si allena almeno quattro volte a settimana e un ulteriore 24% non salta mai un giorno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

