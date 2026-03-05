Nuovo Open Day per la Carta d’Identità Elettronica a Roma 7 e 8 Marzo | come partecipare

Sabato 7 e domenica 8 marzo si svolge a Roma un nuovo Open Day dedicato alla richiesta della Carta d’Identità Elettronica. Gli sportelli anagrafici del Comune saranno aperti per permettere ai cittadini di presentare le pratiche di rilascio della CIE. L’evento mira a facilitare l’accesso ai servizi per chi necessita di ottenere o rinnovare la propria carta di identità elettronica.

Sabato 7 e domenica 8 marzo i cittadini romani avranno la possibilità di richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) in occasione di un nuovo Open Day organizzato dagli sportelli anagrafici del Comune.?? La priorità sarà garantita ai cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea. Per partecipare all’Open Day è obbligatorio prenotarsi. Le prenotazioni saranno aperte dalle ore 9 di venerdì 6 marzo fino a esaurimento posti, tramite il portale ufficiale del Ministero dell’Interno: Agenda CIE. Per maggiori informazioni su sedi e orari, è possibile consultare il link ufficiale: Info Open Day CIE. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per accelerare il rinnovo o il primo rilascio della Carta d’Identità Elettronica, garantendo maggiore comodità ai cittadini grazie agli sportelli diffusi sul territorio. 🔗 Leggi su Funweek.it

Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day 28 febbraio e 1° marzo: dove e come prenotarsiSabato 28 e domenica 1 marzo uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, VIII, XI, XII, XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.

Al Comune di Sant’Agnello due nuovi Open Day per il rilascio della CIEAl Comune di Sant’Agnello due nuovi Open Day dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica: giovedì 5 marzo e giovedì 12 marzo 2026 dalle 14:30 alle ... napolivillage.com

Sant’Agnello: due nuovi Open Day per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaIl Comune di Sant’Agnello organizza due nuovi Open Day dedicati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Le aperture straordinarie si terranno giovedì 5 marzo e giovedì 12 marzo 2026, ... ilgazzettinovesuviano.com

Nuovo open day dedicato alla carta d'identità elettronica in programma sabato 7 marzo. L'invito è rivolto in particolare a chi è ancora in possesso della carta d'identità cartacea (CIC), che avrà priorità nell'accesso al servizio durante gli Open Day.