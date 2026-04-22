Nunez Juventus l’uruguaiano resta nei radar della Vecchia Signora ma c’è un ostacolo enorme sulla strada che porta a Torino

Il nome di Nunez torna a circolare tra i possibili acquisti della Juventus. L’attaccante uruguaiano è ancora nel mirino della società bianconera, anche se al momento ci sono difficoltà significative che potrebbero rallentare la trattativa. La squadra piemontese valuta diverse soluzioni per rafforzare il reparto offensivo, ma non ci sono ancora accordi definitivi o dettagli concreti sulla trattativa in corso.

di Angelo Ciarletta Nunez Juventus, il centravanti uruguagio resta nei radar della società bianconera ma c’è un ostacolo enorme per portarlo a Torino. La Juve ha individuato in Robert Lewandowski l’obiettivo prioritario per potenziare il reparto offensivo. Come riportato da Tuttosport, il club torinese è alla ricerca di un finalizzatore capace di assicurare 20 gol a stagione per annullare il distacco dalle dirette concorrenti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Tuttavia, la strada per arrivare al fuoriclasse del Barcellona resta in salita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nunez Juventus, l’uruguaiano resta nei radar della Vecchia Signora ma c’è un ostacolo enorme sulla strada che porta a Torino Notizie correlate Nunez Juventus, il club monitora l’attaccante uruguaiano ma l’operazione rimane complessa. Il motivodi Angelo CiarlettaNunez Juventus, il club monitora il centravanti uruguaiano ma l’operazione rimane complessa per questo motivo. Juventus, assalto a Darwin Nunez: pronti i passi per l’uruguaianoLa Juventus ha avviato un’indagine per valutare l’acquisto di Darwin Nunez, attualmente sotto contratto con l’Al-Hilal. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Darwin Nunez alla Juventus, possibile ritorno di fiamma; Calciomercato Juventus, Darwin Nunez può scombinare gli equilibri in attacco; Darwin Nunez alla Juventus possibile ritorno di fiamma | l’uruguaiano vuole lasciare subito l’Arabia Saudita! Cosa succede ora; Darwin Nunez Juve: portare l'uruguaiano a Torino sarebbe davvero un affare? Ecco cosa dicono i numeri. Darwin Nunez alla Juventus, l’attaccante uruguaiano sogna il ritorno in Europa e la dirigenza sfida il Napoli per il prezioso cartellinoDarwin Nunez alla Juventus, l'attaccante uruguaiano sogna il ritorno in Europa e la dirigenza sfida il Napoli per il prezioso cartellino ... juventusnews24.com Darwin Núñez verso il ritorno in Europa: Juventus in pole per il colpo dell’estateDarwin Núñez verso il ritorno in Europa: Juventus in pole per il colpo dell’estate Il calciomercato estivo entra nel vivo con movimenti di alto livello e tra i ... tuttojuve.com #Nunez alla #Juventus Sarebbe davvero un affare x.com Secondo il Corriere dello Sport, Darwin Nunez è una pista da seguire per l’attacco del Milan dell’anno prossimo Sempre secondo il Corriere, l’ex Liverpool, oggi in Arabia Saudita, è un’opzione anche per la Juventus: possibile derby di mercato tra rosson - facebook.com facebook