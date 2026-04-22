Novara la carcassa di Falcone torna in città | memoria e donazione

A Novara, questa mattina, i resti della QS15 sono stati portati in città e collocati in piazza. La cerimonia ha attirato molte persone che si sono radunate per rendere omaggio e riflettere sulla storia e sul significato di questo gesto. La piazza si è trasformata in un luogo di memoria e di attenzione pubblica, dove si è svolto un momento di commemorazione e di testimonianza.

Piazza della a Novara si è trasformata, questa mattina di mercoledì 22 aprile 2026, in un palcoscenico di memoria e impegno civile per accogliere i resti della QS15. La carcassa dell'auto di scorta del magistrato Giovanni Falcone, distrutta nella strage di Capaci, è stata esposta in una teca speciale all'interno dell'iniziativa denominata Dal sangue versato al sangue donato. L'evento, che ha la partecipazione di numerose autorità e cittadini, nasce dalla sinergia tra l'associazione Donatorinati .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novara, la carcassa di Falcone torna in città: memoria e donazione Notizie correlate Novara, nel fine settimana torna la Fiera di marzo: le strade chiuse in cittàNel week end torna in città la Fiera di marzo, il tradizionale appuntamento per i novaresi che avranno a disposizione centinaia di bancarelle per... Leggi anche: La fortuna torna a baciare Novara: maxi vincita da 67mila euro al Lotto in città