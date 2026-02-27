La fortuna torna a baciare Novara | maxi vincita da 67mila euro al Lotto in città

A Novara, il 26 febbraio, un giocatore ha vinto oltre 67mila euro al Lotto, secondo quanto riporta Agipronews. La vincita è avvenuta durante il concorso di ieri, portando nuovamente fortuna nella città. La cifra rappresenta una delle vincite più alte registrate di recente nel territorio. La notizia ha attirato l'attenzione tra i cittadini e gli appassionati di giochi.

Il Lotto premia (di nuovo) Novara.Nel concorso di ieri, giovedì 26 febbraio, come riporta Agipronews, nella nostra città è stato centrato un colpo da oltre 60mila euro.La schedina fortunata è stata giocata nella ricevitoria di via Giacomo Battistini, dove grazie a sei ambi, quattro terni e una.