Novara | 35.000 euro per sconfiggere il neuroblastoma con le CAR-T

A Novara, una raccolta di oltre 35.000 euro è stata realizzata per finanziare una terapia innovativa contro il neuroblastoma, una forma di tumore infantile. La delegazione locale, guidata da Anna Chiara Invernizzi, ha promosso l'iniziativa coinvolgendo la comunità, contribuendo così a sostenere la ricerca medica sul trattamento con le CAR-T. La somma raccolta verrà destinata a progetti di sviluppo e applicazione di questa terapia.

La delegazione di Novara, coordinata da Anna Chiara Invernizzi, ha consolidato il legame tra la cittadinanza e il progresso medico raccogliendo una somma superiore ai 35.000 euro grazie alla nona edizione della campagna Il Pomodoro per la ricerca. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi, ha la distribuzione di quasi 3.000 confezioni del prodotto nei territori di Novara e della provincia, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica pediatrica. Il valore strategico dei fondi per la terapia cellulare avanzata. Le risorse accumulate attraverso questa raccolta non rappresentano solo un traguardo economico, ma costituiscono il carburante fondamentale per un progetto clinico di rilevanza europea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novara: 35.000 euro per sconfiggere il neuroblastoma con le CAR-T Notizie correlate Bonus giovani 2026 fino a 18.000 euro e 1.000 euro subito: tutte le agevolazioni disponibili tra lavoro, cultura e affittoNel 2026 i giovani possono accedere a un pacchetto articolato di incentivi economici che, complessivamente, possono arrivare anche a 18. 15.000 pensionati: l’Inps recupera 1.000 euro con l’erroreQuindici mila pensionati si trovano nel mirino dell’Inps per un errore di calcolo fiscale commesso a marzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il Pomodoro per la ricerca fa il pieno a Novara: raccolti oltre 35.000 euro contro i tumori pediatrici; Multe, a Novara incassi per 3 milioni di euro nel 2025; ...E io pago. Il Pomodoro per la ricerca fa il pieno a Novara: raccolti oltre 35.000 euro contro i tumori pediatriciLa solidarietà dei novaresi si conferma un motore inarrestabile quando si tratta di sostenere la ricerca scientifica. La nona edizione della campagna Il Pomodoro per la ricerca. Buono, sano e in bara ... lavocedinovara.com Buongiorno Novara Delle volte bisogna fermare il tempo, non farlo passare : "Il tempo è relativo, il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando - facebook.com facebook