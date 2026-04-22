Notte di SuperEnalotto senza 6 ma la fortuna bussa a Morciano | colpo grosso da migliaia di euro

Nella serata di martedì 21 aprile, l’estrazione numero 64 del SuperEnalotto non ha regalato alcun “6”. Nonostante l’assenza del massimo premio, a Morciano è stato vinto un importo di diverse migliaia di euro grazie a una giocata fortunata. La sestina vincente non è stata indovinata, ma alcuni giocatori hanno ottenuto premi minori. La verifica delle schedine continuerà nelle prossime estrazioni.

Ancora nessun “6” nell’ultima estrazione del SuperEnalotto, relativa al concorso numero 64 di martedì 21 aprile. Il Jackpot continua così a crescere e raggiunge quota 153,5 milioni di euro, cifra che lo conferma come il montepremi più alto al mondo. Il prossimo appuntamento è fissato per il.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto, sfiorato il colpo grosso nel casertano: centrato un 5 da 16mila euro Leggi anche: La fortuna fa tappa a Cassino, colpo al SuperEnalotto da quasi 37mila euro Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: ?Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 21 aprile 2026: numeri vincenti, quote e montepremi; Superenalotto, vinti 100mila euro grazie al 10eLotto: la giocata da 3 euro nell'esercizio in via Filippo Corridoni; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 18 aprile 2026: numeri vincenti e quote; Il Superenalotto fa felice la Sicilia: a Palermo un 5 da oltre 42 mila euro. La diretta delle estrazioni di Lotto e Superenalotto - facebook.com facebook