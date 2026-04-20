Il 18 aprile 2026, alle 15:31, si è disputata una partita che ha segnato un momento storico nel calcio tedesco. Per la prima volta, una donna ha seduto sulla panchina di una squadra di Bundesliga, affrontando la sua prima gara nel massimo campionato nazionale. L’esordio si è concluso con una sconfitta, ma ha rappresentato un passo importante per la presenza femminile in ruoli tradizionalmente maschili.

Il 18 aprile 2026, alle ore 15:31, è iniziata una partita destinata a entrare nei libri di storia del calcio mondiale: Marie-Louise Eta, trentaquattrenne di Dresda, è diventata la prima donna ad assumere il ruolo di allenatrice di una formazione che milita in uno dei primi cinque campionati europei di calcio maschile. L’esordio sulla panchina dell’ Union Berlino, però, non è stato quello sperato. Prima del fischio d’inizio i tifosi l’hanno celebrata, definendola dea del calcio, ma Wimmer, esterno d’attacco del Wolfsburg, ha subito inasprito la giornata, dribblando mezza difesa berlinese e trovando l’angolino per l’uno a zero. Eta è rimasta sempre in piedi, dando indicazioni ai giocatori e provando a incitare la squadra.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Prima donna ad allenare in Bundesliga, ma perde all’esordio: chi è Marie-Louise Eta

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