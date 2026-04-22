Un nuovo studio suggerisce che, oltre all'età materna, potrebbero esserci altre cause della sindrome di Down, tra cui una componente autoimmune ancora poco studiata. La ricerca si concentra su possibili meccanismi biologici e immunitari coinvolti nello sviluppo di questa condizione genetica, aprendo nuovi spunti di indagine per la comprensione delle sue origini. Finora, l'attenzione si è focalizzata principalmente su fattori genetici e ambientali, lasciando spazio a ulteriori approfondimenti.

Ci potrebbe essere una componente autoimmune, finora poco esplorata, alla base della sindrome di Down, indipendentemente dall’età materna; la novità emerge da uno studio prospettico caso – controllo condotto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, pubblicato sull’ International Journal of Molecular Sciences, che ha indagato il ruolo degli autoanticorpi materni diretti contro la zona pellucida dellìovocita. Le conclusioni a cui è giunta la nuova ricerca ribalterebbero parzialmente quanto ritenuto valido finora, ovvero che la trisomia 21 sia generalmente associata all’età materna, a causa di rischio aumentato di errori meiotici negli ovociti.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Non solo età materna: un nuovo studio propone altre possibili cause della sindrome di Down

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