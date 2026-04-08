L'ex premier Mario Monti ha recentemente criticato duramente alcune figure politiche, arrivando a definire Donald Trump un fascista. Nel suo intervento, ha anche rivolto parole di disapprovazione nei confronti di Giorgia Meloni, sostenendo che avrebbe dovuto usare il suo ruolo per influenzare meglio determinate scelte. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni nel panorama politico e mediatico, accendendo il dibattito su ruoli e responsabilità dei leader.

Mario Monti usa la clava con Donald Trump: con un linguaggio paludato nella forma ma durissimo nella sostanza, il senatore a vita ed ex premier si è scagliato contro il presidente Usa, accostandolo al fascismo. L’attacco è avvenuto nel corso della trasmissione Realpolitik, su Rete 4. Monti ha aggiunto che la premier Giorgia Meloni avrebbe dovuto sfruttare il proprio ascendente per far ragionare Trump. Mario Monti contro Donald Trump L’intervista andata in onda nella serata di mercoledì 8 aprile è stata introdotta da un riferimento a “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin. E Monti ha rivisto in Trump qualcosa del film. “Purtroppo le differenze sono poche e le analogie sono due: nella leggerezza irresponsabile del comportamento ed anche – ahimè – nei contenuti delle visioni politiche del presidente Trump”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Monti dà del fascista a Donald Trump e si scaglia contro Giorgia Meloni: "Doveva farlo ragionare"

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