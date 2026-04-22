Non c' è acqua per le terme Inps | Floris spiega cosa blocca la rinascita e tira in ballo i Sensi

A Viterbo le terme gestite dall'Inps sono attualmente senza acqua disponibile. Il pozzo chiamato Gigliola fornisce tre litri al secondo, ma ogni tentativo di prelevare quantità maggiori rischia di compromettere le altre strutture della zona. La situazione ha portato a un blocco temporaneo delle attività termali, mentre le autorità cercano soluzioni per garantire un equilibrio tra domanda e risorse disponibili.