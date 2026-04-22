Nomine Mauro Sergnese alla guida dei bancari Uil | Orario a 35 ore e aumento stipendio

Durante l’assemblea generale della categoria Uilca di Uil Umbria, Mauro Sergnese è stato eletto nuovo segretario generale. La nomina prevede un mandato di diversi anni durante il quale il sindacato si concentrerà sulla tutela delle professionalità nel settore bancario e sulla salvaguardia dell’occupazione. Tra le prime proposte, Sergnese ha annunciato l’obiettivo di portare l’orario di lavoro a 35 ore e di negoziare un aumento degli stipendi.

La categoria Uilca di Uil Umbria ha eletto il nuovo segretario generale nel corso dell'assemblea generale: Mauro Sergnese guiderà per i prossimi anni il movimento sindacale, che si troverà ad affrontare importanti sfide per tutelare le professionalità del settore e l'occupazione. Tra i punti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Contratto bancari: +518 euro e 35 ore, via libera al negoziatoIl 3 aprile 2026 segna una tappa decisiva nel rinnovo del contratto dei bancari, con l’approvazione unanime della piattaforma rivendicativa da parte... Aumento di stipendio per i dipendenti dei Comuni in arrivo con il nuovo CcnlCon l’approvazione dell’atto di indirizzo per il comparto delle Funzioni locali, si apre la strada per il rinnovo contrattuale del triennio...